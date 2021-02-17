Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

Regaip Kandili arihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mübarek üç aylara girmemiz ile birlikte Regaip Kandili takvimi araştırılmaya başlandı. Rahmet ve bereket gecesi olarak ifade edilen Regaip Kandili için hazırlıklar sürüyor. Diyanet'in takvimine göre, Regaip Kandili'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir? İşte merak edilenler...