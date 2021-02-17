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Haberler Galeri Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

Regaip Kandili arihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mübarek üç aylara girmemiz ile birlikte Regaip Kandili takvimi araştırılmaya başlandı. Rahmet ve bereket gecesi olarak ifade edilen Regaip Kandili için hazırlıklar sürüyor. Diyanet'in takvimine göre, Regaip Kandili'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 15:33
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Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

Regaip Kandili ne zaman? İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta dualarla idrak edilecek. Regaip Kandili için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün?İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

YARIN KANDİL Mİ? 2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, 2021 yılında Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek.

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Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

2021 KANDİL GÜNLERİ

Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

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Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

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Yarın kandil mi, ne kandili? 2021 ilk kandil ne zaman? Regaip Kandili hangi gün? Diyanet 2021 kandil günleri...

REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.

Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.