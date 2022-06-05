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Karıncaların yuva yapımı hayretler içinde bıraktı! Vahşi doğanın usta mimarları böyle görüntülendi

Dünyada birbirinden farklı hobiler bulunuyor, bunlardan en ilginç olanlarından birisi ise hiç şüphesiz karınca kolonisi beslemek. Fakat bu ilginç hobi, bizlere muhteşem anlara yakından şahit olma fırsatını veriyor. Bunun en büyük kanıtlarından birisi ise az sonra göreceğiniz fotoğraflar, zira karıncalara kurduğu teraryumda, tünel kazısını kayda alan kişi bizlere eşsiz anları görme şansını tanıyor. İşte karıncaların eşsiz tünel kazısı...

Giriş Tarihi: 05.06.2022 06:08
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Karıncaların yuva yapımı hayretler içinde bıraktı! Vahşi doğanın usta mimarları böyle görüntülendi

Karıncalar eşsiz varlıklar... Onlar birlikten doğacak gücün en açık kanıtı belki de. İşte karıncaların tünel kazısı ve ortaya çıkan muhteşem sonuç.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karıncaların yuva yapımı hayretler içinde bıraktı! Vahşi doğanın usta mimarları böyle görüntülendi
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Karıncaların yuva yapımı hayretler içinde bıraktı! Vahşi doğanın usta mimarları böyle görüntülendi
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Karıncaların yuva yapımı hayretler içinde bıraktı! Vahşi doğanın usta mimarları böyle görüntülendi
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  • 30
Karıncaların yuva yapımı hayretler içinde bıraktı! Vahşi doğanın usta mimarları böyle görüntülendi