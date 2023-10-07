Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Evinin önünde karınca yuvası olduğunu fark eden bir kişi ilginç bir deneye imza attı. Bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam karınca bulunmayan yuvaya sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise görenleri hayran bıraktı.