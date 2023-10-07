07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı

Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Evinin önünde karınca yuvası olduğunu fark eden bir kişi ilginç bir deneye imza attı. Bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam karınca bulunmayan yuvaya sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 07.10.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 21:54
  • 1
  • 84
Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 84
Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı
  • 3
  • 84
Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı
  • 4
  • 84
Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı
  • 5
  • 84
Karınca yuvasında otoban 🐜 Bilim insanları alüminyum döktü ortaya sanat eseri çıktı