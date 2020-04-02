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Karınca yuvasına beton döktüler! Görenler gözlerine inanamadı
Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar harekete geçti ve eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler çıkan sonuca ise inanamadılar. İşte gözlerinize inanamayacağınız kareler...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 22:40
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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı