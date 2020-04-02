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Karınca yuvasına beton döktüler! Görenler gözlerine inanamadı

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar harekete geçti ve eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler çıkan sonuca ise inanamadılar. İşte gözlerinize inanamayacağınız kareler...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 22:40
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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.

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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı

Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.

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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı

Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.

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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
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Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı
Karınca yuvasına beton döktüler! Sonuç şaşırttı