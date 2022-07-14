14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Karadeniz’de "ölüm yamaçlarına" önlem! Dağcılar harekete geçti

Karadeniz’de "ölüm yamaçlarına" önlem! Dağcılar harekete geçti

Karadeniz Bölgesi'nde, yoğun yağış sonrası can ve mal kayıplarına yol açan heyelanlı yamaçlar, endüstriyel dağcılar tarafından çelik ağla örülerek, kaya tehdidinden arındırılıyor. Riskli yamaçlara "teraslama" önerisinde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Bu olay ilk değil, son da olmayacak. Dolayısıyla aşırı yağışlar sonucunda kara yollarında bu tür felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır. Kafesleme, küçük akmaları önleyebilir ama büyük çapta kitle hareketi bekliyorsanız o yerde muhakkak suretle yamacın eğimini tıraşlayarak düşürmeniz, riskli yamacı da teraslamanız gerekir. Bu sayede kitle hareketlerini önleyebiliriz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 10:42
  • 1
  • 12
Karadeniz’de ölüm yamaçlarına önlem! Dağcılar harekete geçti

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle sarp yamaçlarda oluşan heyelanlar, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Kaya düşmelerine karşı, kara yollarında önlemler artırılırken, endüstriyel dağcıların yürüttüğü çalışmalarla da çelik ağ çekilen yamaçlar, kaya tehdidinden arındırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Karadeniz’de ölüm yamaçlarına önlem! Dağcılar harekete geçti

Bölgede tespit edilen riskli kayaların düşürülerek temizlenmesi gerektiğini savunan uzmanlar, tıraşlama yöntemiyle eğim azaltılacak riskli yamaçlara, "teras" şekli verilmesini öneriyor.

  • 3
  • 12
Karadeniz’de ölüm yamaçlarına önlem! Dağcılar harekete geçti

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede yüksek rakımlı dağ yollarının yanı sıra Karadeniz Sahil Yolu'nda kaya düşmesi nedeniyle meydana gelen birçok kazaya dikkat çekip, alınması gereken önlemleri anlattı.

  • 4
  • 12
Karadeniz’de ölüm yamaçlarına önlem! Dağcılar harekete geçti

Bölgenin jeolojik özelliği nedeniyle yamaçların tehlike yarattığını belirten Bektaş, "Bölgenin jeolojik özelliğini dikkate alırsak dik yamaç, faylı, kırıklı ve ayrışmış olduğu için volkanik kayaçlar aşırı yağışlarda yer çekiminin de etkisiyle yamaçlar tehlike yaratıyor. Yola büyük şekilde bloklar düşüyor. 90 derecelik eğimli dik yamaç faylarla parçalanmış baklava dilimi şeklinde parçalanmış bloklara ayrılmış ve bu bloklar gravite etkisiyle aşırı yağışların da etkisiyle kayıyor. Bu tür riskli yamaçlarda kesinlikle yamaç eğimini düşürmek lazım" diye konuştu.

  • 5
  • 12
Karadeniz’de ölüm yamaçlarına önlem! Dağcılar harekete geçti

"YAMAÇ EĞİMİNİN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİR"

Riskli bölgelerde yamaç eğiminin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Bektaş, "Bu olay ilk değil, son da olmayacak. Eğer bu şekilde devam ederse özellikle küresel ısınmaya bağlı Doğu Karadeniz'deki yaz yağışları da kendini hissettiriyor veya artıyor. Dolayısıyla aşırı yağışlar sonucunda kara yollarında bu tür felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır. Eğer önlemler alınmazsa."