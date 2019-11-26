Kar yağmaya başladığı an... Kimse farkında değil! Kış geldi, kar pek çok ilimizde etkisini göstermeye başlarken, 'kar'la ilgili gerçekler öğrenenleri şaşırtıyor. O bilgilerden en dikkat çeken ise 'Kar beyazı' gibi bir tanımlamayı sık kullansak da kar aslında beyaz değil, şeffaftır. Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:52
Kış geldi, kar pek çok ilimizde etkisini göstermeye başladı. Ancak 'kar'la ilgili bilmediğimiz meğer öyle çok şey varmış ki... Okuyunca şaşıracaksınız!
Kar beyaz değil 'Kar beyazı' gibi bir tanımlamayı sık kullansak da kar aslında beyaz değil, şeffaftır. Ancak karın yüzeyi ışığı farklı yönlere yansıtıp renk spektrumunu dağıtarak beyaz görünmesine neden olur.
Bazen kar farklı renk tonlarında da görünebilir. Toz, kirlilik veya tatlı su yosunu kara siyah, turuncu ve mavi renk katabilir.
Ünlü Yunan filozof Aristoteles'in 2300 yılı aşkın bir süre önce sözünü ettiği pembe veya "karpuz karı", havuca renk veren maddeye benzer bir kimyasal içeren yosunlardan alır rengini.
Kar tanelerinin her biri farklı Kar tanesinin şeklini belirleyen şey etrafını çevreleyen ortam sıcaklığıdır. Sivri ve uzun buz kristalleri -2 derecede oluşurken, sıcaklığın -5'e düşmesi düz, tabak şeklinde kristallere yol açar. Kar tanesi düşerken farklı sıcaklıklara maruz kaldığında kar kristallerinin altı kolu farklı şekillere bürünür.