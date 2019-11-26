Kar yağmaya başladığı an... Kimse farkında değil!

Kış geldi, kar pek çok ilimizde etkisini göstermeye başlarken, 'kar'la ilgili gerçekler öğrenenleri şaşırtıyor. O bilgilerden en dikkat çeken ise 'Kar beyazı' gibi bir tanımlamayı sık kullansak da kar aslında beyaz değil, şeffaftır.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





