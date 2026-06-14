30 yıl önce kendi emeğiyle yaptı! Motiflerle süslediği ev turistlerin ilgi odağı oldu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Sadık Oslu'nun yaklaşık 30 yıl önce kendi imkanlarıyla inşa ettiği ev, üzerindeki anlamlı motiflerle dikkat çekiyor. Aşkı, sevgiyi ve devletin birliğini simgeleyen figürlerle süslenen yapı, son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Sadık Oslu'nun yaklaşık 30 yıl önce tamamen kendi emeğiyle yaptığı ev, taşıdığı anlamlar ve dikkat çekici motifleriyle ilgi görüyor.
DUVARLARA MESAJLARINI İŞLEDİ
Ortabağ köyünde yaşayan Oslu, yıllar önce kendi imkanlarıyla inşa ettiği evinin duvarlarına birçok figür işledi. Birbirine bakan iki yılan figürüyle aşkı ve evliliği anlatan Oslu, kalp figürüyle insanların birbirine sevgiyle yaklaşması gerektiğini, ay-yıldız motifiyle ise devletin birliği ve Türk bayrağını simgelediğini ifade etti.
Bugün köyün simgelerinden biri haline gelen ev, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
KAYALIKLARDAN TAŞ TAŞIYARAK YAPTI
Evin yapım sürecini anlatan Sadık Oslu, yapıyı tamamen kendi emeğiyle ortaya çıkardığını söyledi.
Kayalıklardan taşları yuvarlayarak taşıdığını ve yontarak kullandığını belirten Oslu, yeterli imkanlara sahip olmamasına rağmen evini tamamlamayı başardığını dile getirdi.
Yaklaşık 30 yıl önce bitirdiği evle ilgili konuşan Oslu, "Buna denk yaşını gösteren ve ömrünü simgeleyen 3 'Y' harfinden oluşturduğum kayaya da benim mezarım diyorum. Yılanlar birbirine aşık iki genci, ay yıldız ise devletimiz ve Türk bayrağımızın sembolü anlamına geliyor. Bu eserimi gösteriyorum ki millet baksın öğrensin ve bunları yapacak ustalar çıksın" dedi.
TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU
Köy sakinlerinden Serdar Tosun da yapının uzun yıllar önce inşa edildiğini belirterek son yıllarda turistlerin bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini söyledi.
Zamanla daha fazla ilgi gören ev, taşıdığı sembollerle ziyaretçilerine farklı mesajlar verirken geleneksel mimariye de farklı bir bakış açısı sunuyor.