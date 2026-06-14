30 yıl önce kendi emeğiyle yaptı! Motiflerle süslediği ev turistlerin ilgi odağı oldu

Yaklaşık 30 yıl önce bitirdiği evle ilgili konuşan Oslu, "Buna denk yaşını gösteren ve ömrünü simgeleyen 3 'Y' harfinden oluşturduğum kayaya da benim mezarım diyorum. Yılanlar birbirine aşık iki genci, ay yıldız ise devletimiz ve Türk bayrağımızın sembolü anlamına geliyor. Bu eserimi gösteriyorum ki millet baksın öğrensin ve bunları yapacak ustalar çıksın" dedi.