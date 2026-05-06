Okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi’nin babası anlattı: Sanki gideceğini hissetmiş gibiydi

Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik’in babası İsmail Şişik, oğlunun olaydan önce davranışlarının değiştiğini söyledi. Baba Şişik, “Sanki bir yere gidecekmiş gibi eşyalarını düzenleyip kutulamıştı” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5'inci sınıf öğrencisi Bayram Nabi Şişik'in ailesi, çocuklarının mezarını ziyaret etti. Mezara çiçek ekip Kur'an-ı Kerim okuyan aile, gözyaşlarına hakim olamadı. Bayram Nabi'nin babası İsmail Şişik, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek eğitim sisteminde ahlaki değerlerin önemine dikkat çekti.

"BU OLAY BİR DÖNÜM NOKTASI OLMALI" Şişik, yaşananların toplum için ders niteliğinde olduğunu belirterek, eğitim sisteminin, aile yapısının ve dijital platformların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. "Artık sadece öğretim değil gerçek anlamda eğitimin ne kadar önemli olduğunu görmemiz gerekiyor" diyen Şişik, ailelere, öğretmenlere ve yetkililere önemli sorumluluk düştüğünü ifade etti. Çocukların unutulmamasını istediklerini dile getiren Şişik, "Toplum zaten vicdanında bu çocukları ölümsüzleştirdi. Devlet büyüklerimizin de bu olayı unutturmaması gerekiyor" dedi.

"SANKİ GİDECEĞİNİ HİSSETMİŞ GİBİYDİ" Oğlunun son dönemde davranışlarının değiştiğini anlatan baba Şişik, şu ifadeleri kullandı: "Evladımız son zamanlarda farklı davranıyordu. Daha düşkün olmuştu. Eşyalarını düzenlemiş, bazılarını bantlayıp kutulamıştı. Sanki bir yere gidecekmiş gibi hazırlık yapmıştı. O zaman anlayamadık ama şimdi bakınca sanki gideceğini hissetmiş gibi geliyor." Bayram Nabi'nin son günlerde ailesine daha sık sarıldığını ve sık sık öptüğünü anlatan Şişik, bu anıları düşündükçe acılarının daha da arttığını söyledi.