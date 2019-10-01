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İstanbul'da metroda ilginç olay! Kadın kendisini uyaran adama saldırdı!

İstanbul'da metroda ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Çantası çarpan kadını uyaran adam, defalarca tekme ve yumruk yerken, ağır hakaretlere de maruz kaldı. İstanbul'daki olay dünyanın birçok yerindeki metro olaylarını hatırlattı. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de de metroda gerçekleşen bir olay herkesi şoke etmişti. Metroda yolculuk eden sapık, bir kadının fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Kadının yanında oturan yolcu ise durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti. Çin'de yaşanan olay bu olay ise sadece bir örnek. İşte metrolardan iğrenç görüntüler.

Giriş Tarihi: 01.10.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 21:13
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İstanbul'da metroda ilginç olay! Kadın kendisini uyaran adama saldırdı!

İstanbul'da metroda ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Çantası çarpan kadını uyaran adam, defalarca tekme ve yumruk yerken, ağır hakaretlere de maruz kaldı. İstanbul'daki olay dünyanın birçok yerindeki metro olaylarını hatırlattı. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de de metroda gerçekleşen bir olay herkesi şoke etmişti.

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İstanbul'da metroda ilginç olay! Kadın kendisini uyaran adama saldırdı!

İstanbul'da metrobüste bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; çantadan dolayı tartışma çıktı. Kadının çantasından rahatsız olan adam, kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, küfürler savurdu.

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İstanbul'da metroda ilginç olay! Kadın kendisini uyaran adama saldırdı!

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaşıyor. Kadın, adama tokat atıp, ağır küfürler savuruyor.

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İstanbul'da metroda ilginç olay! Kadın kendisini uyaran adama saldırdı!

Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum, lütfen" şeklinde cevap verdi.

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İstanbul'da metroda ilginç olay! Kadın kendisini uyaran adama saldırdı!

ÇİN'DE SAPIK OLAYI

Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu.