İstanbul'da metroda ilginç olay! Kadın kendisini uyaran adama saldırdı!

İstanbul'da metroda ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Çantası çarpan kadını uyaran adam, defalarca tekme ve yumruk yerken, ağır hakaretlere de maruz kaldı. İstanbul'daki olay dünyanın birçok yerindeki metro olaylarını hatırlattı. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de de metroda gerçekleşen bir olay herkesi şoke etmişti. Metroda yolculuk eden sapık, bir kadının fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Kadının yanında oturan yolcu ise durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti. Çin'de yaşanan olay bu olay ise sadece bir örnek. İşte metrolardan iğrenç görüntüler.