İstanbul’da gece kulübü sahibini kaçırdılar çıplak videolarını çekip fidye istediler! Ekiplerden film gibi operasyon

İstanbul'da eli silahlı gaspçılar gece kulübü sahibi M.A'yı kaçırarak çıplak görüntülerini çekip işyerinden ve ailesinden 100 bin lira fidye istediler. Gasp Büro Amirliği ekipleri 8 kişilik gasp çetesini film gibi bir operasyonla yakaladı. Çetenin bir üyesi özel harekat polisleri tarafından kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Gasp Büro ekiplerinin çatıdan yaptıkları operasyon anı kameralara yansıdı.