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İstanbul’da gece kulübü sahibini kaçırdılar çıplak videolarını çekip fidye istediler! Ekiplerden film gibi operasyon

İstanbul'da eli silahlı gaspçılar gece kulübü sahibi M.A'yı kaçırarak çıplak görüntülerini çekip işyerinden ve ailesinden 100 bin lira fidye istediler. Gasp Büro Amirliği ekipleri 8 kişilik gasp çetesini film gibi bir operasyonla yakaladı. Çetenin bir üyesi özel harekat polisleri tarafından kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Gasp Büro ekiplerinin çatıdan yaptıkları operasyon anı kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.09.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 16:14
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İstanbul’da gece kulübü sahibini kaçırdılar çıplak videolarını çekip fidye istediler! Ekiplerden film gibi operasyon

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 16 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

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İstanbul’da gece kulübü sahibini kaçırdılar çıplak videolarını çekip fidye istediler! Ekiplerden film gibi operasyon

Gece kulübüne gelen eli silahlı gaspçılar iş yeri sahibi 35 yaşındaki M.A.'yi kaçırıp Avcılar'da bir daireye götürdüler.

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İstanbul’da gece kulübü sahibini kaçırdılar çıplak videolarını çekip fidye istediler! Ekiplerden film gibi operasyon

Sabah'ın haberine göre, ayrıca iş yeri sahibinin ağabeyi ve ortağı Y.A.'nın da 9 bin lira parasını, alyansını ve altın kolyesini zorla gasp ettiler.

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İstanbul’da gece kulübü sahibini kaçırdılar çıplak videolarını çekip fidye istediler! Ekiplerden film gibi operasyon

Gaspçılar alıkoydukları işyeri sahibinin çıplak videolarını çekip şantaj yatılar. Tam 100 bin lira para talep ettiler.

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İstanbul’da gece kulübü sahibini kaçırdılar çıplak videolarını çekip fidye istediler! Ekiplerden film gibi operasyon

İŞ YERİ KURŞUNLAMA ADAM KAÇIRMA

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Fesih E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.