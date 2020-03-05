İstanbul Bayrampaşa'da dehşet! Hesap ödemek istemedi dehşet saçtı

Bu sırada park halinde duran bir otomobil ile bir ticari taksiye kurşun isabet etti. Mermilerinin bittiğini gören diğer çalışanlar şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda görevli koruma polisi de kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de diğer kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.