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İstanbul barajlarında son durum | Büyükçekmece Barajı havadan drone ile görüntülendi! Ürküten manzara

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı ise havadan drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:14
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İstanbul barajlarında son durum | Büyükçekmece Barajı havadan drone ile görüntülendi! Ürküten manzara

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41.21 olarak ölçüldü.

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İstanbul barajlarında son durum | Büyükçekmece Barajı havadan drone ile görüntülendi! Ürküten manzara

İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Öte yandan, suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul barajlarında son durum | Büyükçekmece Barajı havadan drone ile görüntülendi! Ürküten manzara

Bir süre önce dolu olan Büyükçekmece Baraj'ının bir bölümünde sular çekilirken, bir bölümünde ise adacılar oluştu.

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İstanbul barajlarında son durum | Büyükçekmece Barajı havadan drone ile görüntülendi! Ürküten manzara

Ayrıca bir balıkçının baraja girerek balık avladığı ve barajın kuruyan kısmında ise koyunların otladığı görüldü.

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İstanbul barajlarında son durum | Büyükçekmece Barajı havadan drone ile görüntülendi! Ürküten manzara

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle: