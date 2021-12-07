İstanbul barajlarında son durum | Büyükçekmece Barajı havadan drone ile görüntülendi! Ürküten manzara

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı ise havadan drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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