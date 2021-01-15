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İnsan boyundaki levrek görenleri şoke etti

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık'ta bir balıkçı, 22,5 kilogram ağırlığında ve bir buçuk metre boyunda dev bir kaya levreği yakaladı. Satışa çıkarılan balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 17:02
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İnsan boyundaki levrek görenleri şoke etti

Kıyıkışlacık'ta yaşayan Ahmet Pala isimli balıkçı sabah erken saatlerde denize açılarak ağını denize bıraktı.

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İnsan boyundaki levrek görenleri şoke etti

Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan balıkçı, ağın normalden daha ağır olduğunu fark etti.

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İnsan boyundaki levrek görenleri şoke etti

Ağırlaşan ağı güçlükle tekneye çeken balıkçı, ağa takılan bir buçuk metrenin üzerindeki kaya levreğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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İnsan boyundaki levrek görenleri şoke etti

22 buçuk kilo ağırlığında ki dev levreği gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.

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İnsan boyundaki levrek görenleri şoke etti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğretmenin oltasına öyle bir şey takıldı ki görenler hayrete düştü. Ağırlığı bir kiloyu bulan ve bölgede çok az rastlanan türden olan balık herkesi şaşırtı.