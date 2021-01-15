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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA İnsan boyundaki levrek görenleri şoke etti
Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık'ta bir balıkçı, 22,5 kilogram ağırlığında ve bir buçuk metre boyunda dev bir kaya levreği yakaladı. Satışa çıkarılan balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 17:02
Kıyıkışlacık'ta yaşayan Ahmet Pala isimli balıkçı sabah erken saatlerde denize açılarak ağını denize bıraktı.
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Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan balıkçı, ağın normalden daha ağır olduğunu fark etti.
Ağırlaşan ağı güçlükle tekneye çeken balıkçı, ağa takılan bir buçuk metrenin üzerindeki kaya levreğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
22 buçuk kilo ağırlığında ki dev levreği gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğretmenin oltasına öyle bir şey takıldı ki görenler hayrete düştü. Ağırlığı bir kiloyu bulan ve bölgede çok az rastlanan türden olan balık herkesi şaşırtı.