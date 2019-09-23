İl olmaya aday ilçeler belirlendi! Hangi ilçeler il olabilir?

Türkiye'de bazı ilçelerin bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri incelendi. Buna göre bazı ilçeler neredeyse il olmaya aday; Araştırmada ; Türkiye'deki bazı ilçelerin; bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterleri göz önüne alındığında, bazı ilçelerin il olmaya aday olduğu belirlendi. Hatta bazı ilçeler belirlenen bu kriterleri o kadar fazla yerine getiriyor ki ilçeler il olmaya aday bile gösterilebiliyor. Peki Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? İşte İl olmaya aday 25 ilçe....