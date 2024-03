İki senede 94 kilo verince görenler tanıyamadı: İçimden bir ben daha çıktı

186 kilo olduğu dönemde 100 metre yol bile yürüyemezken kilo verdikten sonra her gün 2 kilometre yürüdüğünü belirten Güler, "En kısa 100 metrelik yolu bile arabayla gidiyordum. Servis şoförlüğü yaptığım için hep oturarak çalışıyordum. Hiç yürümek istemiyordum. Kıyafet alamıyordum. Büyük beden satan mağazalara gidiyordum. Ama orada bile kendime bir şey bulamıyordum. O seviyeye gelmiştim. Şimdi her şeyi eşim alıyor. Getiriyor giyiyorum. Şimdi her yere yürüyerek gidiyorum. 1-2 kilometre bana mısın demiyor. 186 kiloydum şu an 92 kiloyum. Artık kilomu sabitledim. Yarım gitti. İçimden bir tane daha ben çıktı. Beni uzun zamandır görmeyen biri benden bana selam yolluyor. Arkadaşlarla konuşuyoruz ayrılacağımız zaman Rahmi'ye selam söyle diyenler oluyor. 'Abi benim' diyorum. 'Yok, sen değilsin' diyorlar. Uzun zamandır görüşüp şimdi tanımayan çok kişi var" diye konuştu.