İki senede 94 kilo verince görenler tanıyamadı: İçimden bir ben daha çıktı
Bursa'da 2 yılda tam 94 kilo veren 39 yaşındaki servis şoförünü görenler tanıyamıyor. Geçirdiği obezite ameliyatı sonrası 186 kilodan 92 kiloya düşmeyi başaran Rahmi Güler, "Neredeyse içimden bir ben daha çıktı. En büyük beden kıyafetler bile olmuyordu. Şimdi gördüklerine inanmayıp bana benden selam gönderen bile oluyor" dedi.
Giriş Tarihi: 22.03.2024
11:42
Bursa'da servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Rahmi Güler, 186 kiloya ulaşıp nefes almakta bile zorlanmaya başlayınca 'artık yeter' diyerek, bir an önce kilo vermek için arayışa girdi.
En büyük beden kıyafetlerin bile içine giremeyen, çalıştığı servis minibüsüne inip binmekte zorlanan, hayat konforu neredeyse kalmayan Güler, aşırı kilolarından kurtulmak için 28 Ekim 2021 tarihinde obezite ameliyatı oldu.
Yapılan başarılı operasyonla zayıflamaya başlayan Güler, 2 sene içinde tam 94 kilo verip 186 kilodan 92 kiloya kadar düşmeyi başardı.
"GÖRENLER TANIMIYOR, BANA BENDEN SELAM GÖNDERENLER BİLE OLUYOR" 92 kiloya inmesiyle birlikte bir anda hayatının değiştiğini anlatan 39 yaşındaki Rahmi Güler, "Şimdilerde beni görenler tanıyamıyor. Rahmi nerede diyenler oluyor. Bana benimle selam gönderen bile oluyor. Ses var ama görüntü kalmadı" dedi.
186 kilo olduğu dönemde 100 metre yol bile yürüyemezken kilo verdikten sonra her gün 2 kilometre yürüdüğünü belirten Güler,
"En kısa 100 metrelik yolu bile arabayla gidiyordum. Servis şoförlüğü yaptığım için hep oturarak çalışıyordum. Hiç yürümek istemiyordum. Kıyafet alamıyordum. Büyük beden satan mağazalara gidiyordum. Ama orada bile kendime bir şey bulamıyordum. O seviyeye gelmiştim. Şimdi her şeyi eşim alıyor. Getiriyor giyiyorum. Şimdi her yere yürüyerek gidiyorum. 1-2 kilometre bana mısın demiyor. 186 kiloydum şu an 92 kiloyum. Artık kilomu sabitledim. Yarım gitti. İçimden bir tane daha ben çıktı. Beni uzun zamandır görmeyen biri benden bana selam yolluyor. Arkadaşlarla konuşuyoruz ayrılacağımız zaman Rahmi'ye selam söyle diyenler oluyor. 'Abi benim' diyorum. 'Yok, sen değilsin' diyorlar. Uzun zamandır görüşüp şimdi tanımayan çok kişi var" diye konuştu.