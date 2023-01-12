Hurdacıyı çekiçle kafasına vurarak öldürdüler! Cebinden aldıkları parayla hamburger yemeye gitmişler

TUTUKLANDILAR



Şüphelilerden R.Ö. ise ifadesinde, olay anında hurda deposunda olmadığı ve cinayetle ilgisi bulunmadığını belirterek, "Birlikte Ferhat'ın ağabeyinin oto tamir dükkanına gittik. Ferhat ile ağabeyi Adem Tuna, tamir edilecek araba ile ilgilenirken, ben de Adem'e ait aracın içinde uyudum. Sabah saat 06.00'da Ferhat beni uyandırdı. Birlikte onun evine gittik. Kendisi, garajından poşet içinde hurda alıp satacağını söyledi. Ben de arkasından onu takip ettim. Sonra kendisi gelip hurdayı satamadığını söyledi. Üzerindeki kıyafetlerde kan lekesi yoktu. Evine poşeti bırakıp, üzerine takım elbise giyip yanıma geldi. Araç kiraladı. İkimiz birlikte sevgilisinin çalıştığı dinlenme tesislerine gittik" diye konuştu.



Hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat Tuna ile yaşı küçük olan R.Ö.'nün soruşturmaları ayrı yürütüldü.



