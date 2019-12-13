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Herkesi şaşırtan taktik! Toprağın altına girdi ve...

Milyonlarca insanın günlük aktiviteleri arasında yer alan YouTube videoları, dünya çapında birbirinden ilginç olayları ekranlarımıza taşıyor. Son olarak izlenme rekorları kıran bir YouTube videosunda Avustralyalı bir adam, toprağın altına dalıyor ve büyük bir sürprizle çıkıyor! Avustralyalı adamın yaptığı bu inanılmaz hareket YouTube'da milyonlar izlendi ve internetin en çok konuşulanları arasına girdi. İşte milyonlar izlenen o YouTube videosu ve birbirinden ilginç kareler...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 07:33
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Herkesi şaşırtan taktik! Toprağın altına girdi ve...

Avustralyalı bir adam, toprağın altından devasa boyutta bir yengeç çıkardı. Çılgın adamın videosu YouTube'ta milyonlarca kez izlendi. Avustralya'lı fenomenin internette izlenme rekorları kırmasına sebep olan o anlar kameralara böyle yansıdı.

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Herkesi şaşırtan taktik! Toprağın altına girdi ve...
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Herkesi şaşırtan taktik! Toprağın altına girdi ve...
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Herkesi şaşırtan taktik! Toprağın altına girdi ve...
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Herkesi şaşırtan taktik! Toprağın altına girdi ve...