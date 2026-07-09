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Eli bıçaklı koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde karısını dövdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Hatay'da 34 yaşındaki şahıs, çocuğunun gözü önünde elindeki bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen karısını öldüresiye dövdü. Çevrede bulunan vatandaşlar, duruma tepki gösterirken polis ekipleri cani kocayı yakaladı. İşte kan donduran detaylar...

Eli bıçaklı koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde karısını dövdü 1

Kan donduran olay, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı.

YERE YATIRARAK DÖVDÜ
H.Y. isimli 34 yaşındaki şahıs, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla 24 yaşındaki karısı S.Y.'yi yere yatırarak dövdü.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eli bıçaklı koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde karısını dövdü 2

GÖZALTINA ALINDI
Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karısını döven şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eli bıçaklı koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde karısını dövdü 3

DİKKAT ÇEKEN İFADE
Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darp ederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

Eli bıçaklı koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde karısını dövdü 4

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Y., "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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