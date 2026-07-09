Eli bıçaklı koca dehşeti: Çocuğunun gözü önünde karısını dövdü

DİKKAT ÇEKEN İFADE

Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darp ederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.