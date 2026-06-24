İstanbul'da kiracı dehşeti! 61 yaşındaki ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Kartal ilçesinde kiracısı ile arasında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 25 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde kiracısı ile arasında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., ev sahibi Niyazi Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 61 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"SÜREKLİ POLİS GELİP GİDİYORDU"

Mahalle sakini Sıla Atalay, şüphelinin daha önce de çeşitli olaylara karıştığını öne sürerek, "Ben tam olarak olaya hakim değilim ama sürekli alkol kullanan birisiydi. Sürekli olaylar oluyordu, polis gelip gidiyordu. Daha önce de kendisine zarar verdiği olaylar yaşandı. Sabah da büyük bir tartışma olduğunu duyduk. Sonrasında her yerin kan olduğunu gördük" dedi.

Yaklaşık 18 yıldır aynı binada oturduklarını belirten Atalay, hayatını kaybeden Niyazi Tanyeli için, "Çok iyi bir insandı. Sürekli komşularıyla iletişim halindeydi. Hepimizin sevdiği biriydi" ifadelerini kullandı.