CANLI YAYIN

Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Kartal'da bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli, tartıştığı kiracısı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü 1

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü 2

Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

EV SAHİBİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI | O ANLAR KAMERADA
Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü 3

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü 4

KAVGA VE BIÇAKLANMA ANLARI KAMERADA
Ortaya çıkan görüntülerde, ev sahibi Niyazi Tanyeli'nin elindeki sopayla kiracısının bulunduğu daireye geldiği, yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. Görüntülerin devamında Tanyeli'nin boğazından bıçaklandığı ve aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü 5

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin