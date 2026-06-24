Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.