Kartal'da kiracı dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Kartal'da bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 61 yaşındaki ev sahibi Niyazi Tanyeli, tartıştığı kiracısı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, katil zanlısı polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
KAVGA VE BIÇAKLANMA ANLARI KAMERADA
Ortaya çıkan görüntülerde, ev sahibi Niyazi Tanyeli'nin elindeki sopayla kiracısının bulunduğu daireye geldiği, yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. Görüntülerin devamında Tanyeli'nin boğazından bıçaklandığı ve aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.