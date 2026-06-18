Av tüfeğiyle vurulan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Seni öldürürüm diyordu, bir bacağımı kaybettim

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hatice K., 3 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından sol bacağını kaybetti. Sağ bacağını kurtarmak için ise tedavisi devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan 43 yaşındaki Hatice K., bir bacağını kaybetti. Hastanede tedavisi süren kadının diğer bacağını kurtarmak için mücadele ediliyor.

"Yoğun bakımdan sonra Plastik Cerrahi servisine geldim. Açık yaralar olduğu için bacağımda av tüfeğinin saçmaları bütün bacağa yayılmış. Parçalı kırıklar var; sinirler, dokular hepsi ölmüş. İki keredir o yara kapatılamıyor, doku tutmuyor. Şimdi üçüncü ameliyat planlanıyor. Doktorlarımız sağ olsun, bacağımı kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de sürekli dua ediyorum. Umutsuzca burada yatağa mahkum bir şekilde hayatıma devam ediyorum."

Sağ bacağını kaybetmemek için doktorların yoğun çaba gösterdiğini ancak durumun ciddiyetini koruduğunu belirten Hatice K., şunları söyledi:

"24 Ocak'ta eşim tarafından av tüfeğiyle acımasızca, ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum. Fethiye'deki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. 3 hafta yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sürecinde doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için kestiler. Sağ bacağım için de o zamandan beri tedavi uyguluyorlar, deri nakli yapıyorlar."

Uğradığı saldırı nedeniyle hayatının altüst olduğunu ifade eden Hatice K., olay gününü ve tedavi sürecini şu sözlerle anlattı:

(Foto: İHA)

"BEN SENSİZ YAŞAYAMAM, SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU"

Eşinin kendisini uzun süredir tehdit ettiğini söyleyen Hatice K., "Beni sürekli öldürmekle, yaşatmamakla tehdit ediyordu. 'Bu şehirde duramazsın, Fethiye'de yaşayamazsın. Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm. Ya benimle barışacaksın' diyerek bana, çevreme, aileme ve arkadaşlarıma tehditler savuruyordu. Sonrasında barışmak istedi, ben kabul etmedim. Barışmak istemeyince bir gün ortağına 'Ben onu vurmaya gidiyorum, yaşatmayacağım' demiş. Av tüfeğini alıp bulunduğum yerde beni acımasızca bacaklarımdan vurdu" dedi.

"HİÇ KİMSE BUNU HAK ETMİYOR"

Bir bacağını kaybeden ve diğer bacağı için yatağa bağımlı halde tedavisi süren Hatice K., destek çağrısında bulundu.

Hatice K., "Bir bacağım gitti. Bana yardım edebilecek maddi, manevi bütün destekleri bekliyorum. Ayrıca bu durumun hiçbir kadının başına gelmemesini diliyorum, hiç kimse bunu hak etmiyor. Kadın erkek fark etmez, herkes lütfen sesimi duysun, elinden geleni yapsın" dedi.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Veli K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Veli K.'nın yargılanma süreci devam ediyor.