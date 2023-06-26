26 Haziran 2023, Pazartesi
Haliç eski günlerine geri döndü! Suyu kahverengiye döndü kokular yükselmeye başladı: CHP'li İBB'ye tepki
Şehrin simgelerinden Haliç'in rengi kahverengine dönüştü ve kötü kokular yükselmeye başladı. Haliç bu haliyle eski günlerini hatırlattı. Durumu değerlendiren İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, İBB'nin Haliç'in temizliği konusunda yeterli çalışmayı yapmadığını söyleyerek, "İSKİ biyolojik arıtma yapmıyor. Karadeniz'den Haliç'e su pompalanmasında problem var" dedi.
Giriş Tarihi: 26.06.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 12:46
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