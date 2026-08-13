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Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan'ın annesinin ölümünden sonra yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı. ATV Haber'in özel haberine göre; konuşmalarda kaçış planı ve annesinin anısına yapıyormuş gibi albüm çıkarma hazırlığı yaptığı açığa çıktı.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 1

Değmezmiş Sana, Sabah Olmadan ve Kasımpaşalıyım gibi şarkılarla nam salan sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından ölümünün kaza ya da cinayet olmak ihtimali araştırılmaya devam ediyor.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 2

Değmezmiş Sana, Sabah Olmadan ve Kasımpaşalıyım gibi şarkılarla nam salan sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 3

TUĞYAN'A AİT YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

ATV Haber'in özel haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin ölümünden birkaç hafta sonra magazin dünyasından "Sisi" olarak bilinen Seyhan Soylu ile yaptığı görüşmeler ortaya çıktı.

Bahsi geçen konuşmada Seyhan Soylu, "Güzel bir albüm yaptırmak, annenin anısına yapıyormuş gibi, Sana güzel bir yol yaptıracağım, anladın mı?" diyerek Gülter'e, sanatçının vasiyetiymiş gibi sunulacak bir albüm planı önerdiği görüldü.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 4

AKLANDIKTAN SONRA ALBÜM PROJESİ

Seyhan Soylu konuşmasının devamında kurgulanan planın ayrıntılarına yer vererek "En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok iyi hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum." dedi.

GÜLLÜ DOSYASINDA YENİ SES KAYITLARI! TUĞYAN'IN KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU
Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 5

Soylu "Bir aranjöre söylettireceğim. Gecen 300 bin TL olur." diyerek kurulan oyunun Gülter'in aklanmasının ardından yapılacağını belirtti.

Bu planlara karşılık Tuğyan Ülkem Gülter, "İnşallah" diyerek onay verdi.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 6

"40 KİLOYA DÜŞTÜ" ŞEKLİNDE HABER YAPTIRMAK İSTEDİ

Ortaya çıkan ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde 40 kiloya düştüğüne yönelik yalan haber yaptırmak istediği tespit edildi.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 7

KAÇIŞ PLANI DEŞİFRE OLDU: "BURADA DURMAMIZ HATA"

Gün yüzüne çıkan bir kritik kayıt ise Tuğyan Ülkem Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasındaki "kaçış" diyaloğu oldu. Görüşme sırasında Kervan Eminoğlu, "Yalan konuşmuyorum, iftira da atmam. Ne doğruysa onu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Buna karşılık Tuğyan Ülkem Gülter, "Sen hiçbir şey konuşma, doğruyu da hiçbir şey konuşma şu an" sözleriyle nişanlısını susturmaya çalıştı.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 8

Gelecek planlarından bahseden Tuğyan Ülkem Gülter küçük kızı için "Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Kimse kalmayacak. Tek kimsem gene de onlar" dedi. Kervan Eminoğlu'nun, "Zaten kararlısın" ifadelerini kullandı.

Gülter ise "Yani dedik ya bir hafta bakalım. Bir hafta çok, bir haftada bu dosya sonuçlanır. Bizim bu kadar burada durmamız da hata. İlk 10 günde biz yol alacaktık" ifadelerini kullanarak, olaydan hemen sonra kaçma niyetinde olduklarını açıkça itiraf etti.

Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı 9

SAVCILIKTAN EN AĞIR CEZA TALEBİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı ve iddianame kabul edildi. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı; nihai kararı mahkeme verecek.

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