Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı

Gün yüzüne çıkan bir kritik kayıt ise Tuğyan Ülkem Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasındaki "kaçış" diyaloğu oldu. Görüşme sırasında Kervan Eminoğlu, "Yalan konuşmuyorum, iftira da atmam. Ne doğruysa onu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Buna karşılık Tuğyan Ülkem Gülter, "Sen hiçbir şey konuşma, doğruyu da hiçbir şey konuşma şu an" s özleriyle nişanlısını susturmaya çalıştı.

Gelecek planlarından bahseden Tuğyan Ülkem Gülter küçük kızı için "Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Kimse kalmayacak. Tek kimsem gene de onlar" dedi. Kervan Eminoğlu'nun, "Zaten kararlısın" ifadelerini kullandı.

Gülter ise "Yani dedik ya bir hafta bakalım. Bir hafta çok, bir haftada bu dosya sonuçlanır. Bizim bu kadar burada durmamız da hata. İlk 10 günde biz yol alacaktık" ifadelerini kullanarak, olaydan hemen sonra kaçma niyetinde olduklarını açıkça itiraf etti.