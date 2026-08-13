Güllü cinayetinde yeni ses kayıtları! Tuğyan'ın kaçış planı ve albüm projesi ortaya çıktı
Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan'ın annesinin ölümünden sonra yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı. ATV Haber'in özel haberine göre; konuşmalarda kaçış planı ve annesinin anısına yapıyormuş gibi albüm çıkarma hazırlığı yaptığı açığa çıktı.
Değmezmiş Sana, Sabah Olmadan ve Kasımpaşalıyım gibi şarkılarla nam salan sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından ölümünün kaza ya da cinayet olmak ihtimali araştırılmaya devam ediyor.
Değmezmiş Sana, Sabah Olmadan ve Kasımpaşalıyım gibi şarkılarla nam salan sanatçı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
TUĞYAN'A AİT YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
ATV Haber'in özel haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin ölümünden birkaç hafta sonra magazin dünyasından "Sisi" olarak bilinen Seyhan Soylu ile yaptığı görüşmeler ortaya çıktı.
Bahsi geçen konuşmada Seyhan Soylu, "Güzel bir albüm yaptırmak, annenin anısına yapıyormuş gibi, Sana güzel bir yol yaptıracağım, anladın mı?" diyerek Gülter'e, sanatçının vasiyetiymiş gibi sunulacak bir albüm planı önerdiği görüldü.
AKLANDIKTAN SONRA ALBÜM PROJESİ
Seyhan Soylu konuşmasının devamında kurgulanan planın ayrıntılarına yer vererek "En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok iyi hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum." dedi.
Soylu "Bir aranjöre söylettireceğim. Gecen 300 bin TL olur." diyerek kurulan oyunun Gülter'in aklanmasının ardından yapılacağını belirtti.
Bu planlara karşılık Tuğyan Ülkem Gülter, "İnşallah" diyerek onay verdi.