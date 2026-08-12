Katledilen Kayra’nın son görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da 9 Haziran'da 17 yaşındaki T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın olaydan hemen önce parkta arkadaşlarıyla oyun oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cezaevinde intihar eden şüphelinin ölümüyle soruşturma sona ermezken, Kayra'nın ailesi ve avukatı olayda rolü bulunduğu belirtilen diğer şüphelilerin de adalet önünde hesap vermesini istiyor.
Ankara'da 9 Haziran'da yaşanan kaolayda 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre T.E.E., parkta eski kız arkadaşını yanında gördüğü Kayra Ataman ile tartıştı. Çıkan kavgada Kayra'yı bıçaklayan T.E.E., olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı.
Kavgaya dahil olan babası Burak Ehlil de gözaltına alınıp tutuklandı.
Soruşturma kapsamında olay sırasında Kayra'nın yanında bulunan ve T.E.E.'yi parka çağırdığı iddia edilen kız arkadaşı E.Y.'nin de şüpheli olarak ifadesi alındı. E.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma devam ederken cezaevinde bulunan T.E.E., 8 Ağustos'ta kendisini asarak intihar etti.
"BENİM YÜREĞİMİN ACISI DİNMİYOR"
Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman, şüphelinin ölümünün davanın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.
Ataman, "İntihar haberini aldık. Üzüldüğümü söyleyemeyeceğim ama sevinemedim de. Çünkü benim oğlumu geri getirmeyecek. Benim yüreğimin acısı dinmiyor. Katilin ölmüş olması bu davanın bittiği anlamına gelmiyor. Bu kavgaya azmettiren bir eski sevgili var, kavgayı başlatan bir baba var. Ben onların da adalet önünde yargılanmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Benim oğlum onların kendi aralarındaki sorunlar yüzünden yok yere öldürüldü" dedi.
"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"
Ailenin avukatı Nahide Sena Datlı Sancar da T.E.E.'nin cezaevinde intihar etmesinin soruşturmayı sona erdirmediğini belirtti.
Sancar, tutuklu şüphelinin ölümüyle dosyanın yalnızca onun yönünden sona erdiğini belirterek, olayın yaşanmasında babasının, T.E.E.'yi olay yerine çağırdığı öne sürülen şüphelinin ve olay sonrasında katille birlikte kaçan arkadaşının da dosyada rolü bulunduğunu söyledi.
Henüz iddianamenin hazırlanmadığını belirten Sancar, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini ifade etti.
Sancar ayrıca, azmettirici olduğunu değerlendirdikleri 18 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığını ve hakkında yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol kararı verildiğini belirterek, sürecin takipçisi olduklarını kaydetti.