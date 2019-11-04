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Görenler hayrete düşüyor! Doğanın gizli harikaları...

Mağaralar ve tüneller, insan hayatının daima bir parçası olmuşlardır. Maden araştırmaları, arkeolojik çalışmalar, depo veya yaşam alanı olarak kullanılması gibi pek çok sebeple yer altına inan insanlık, artık bu ilginç yapılar hakkında çok daha fazla bilgiye sahip. İşte dünyanın dört bir yanından çekilmiş harika görüntüler ile doğanın gizli harikaları...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 07:08
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Görenler hayrete düşüyor! Doğanın gizli harikaları...

İngiltere'nin en büyük mağarasını ziyaret ettikten sonra vinç ile yukarı çekilen bir insan.

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Görenler hayrete düşüyor! Doğanın gizli harikaları...


Tokyo'da inanılmaz büyüklükteki bir yer altı su tankını ziyaret eden bir turist.

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Görenler hayrete düşüyor! Doğanın gizli harikaları...

Yeni Zelanda'da bulunan bir yer altı tüneli.

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Görenler hayrete düşüyor! Doğanın gizli harikaları...

Etiyopya'da dini törenler için kullanılan yer altındaki bir yapı.

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Görenler hayrete düşüyor! Doğanın gizli harikaları...

Ünlü British Museum'da yerin 20 metre atlına yapılmış sergi salonuna inen bir ziyaretçi.