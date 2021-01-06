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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Genç kadın park halindeki arabayı parçalamaya başladı! Sebebini öğrenenler şaştı kaldı Genç kadın park halindeki arabayı parçalamaya başladı! Sebebini öğrenenler şaştı kaldı
Bir AVM önünde park halinde bulunan arabayı parçalamaya başlayan genç kadın herkesi şaşırttı. Sokakta bulunan kişiler meraklı gözlerle kadını izlerken bazı kişiler bu anları kameraya aldı. Olay sonrası kadının bu olayı neden yaptığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:35
Çin'de evli bir kadın kocası tarafından aldatıldığını öğrenince adeta çılgına döndü...
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Kocasının BMW marka aracını eline aldığı çekiçle 20 dakika boyunca parçaladı...
Kimseyi yanına yaklaştırmayan öfkeli kadın intikamını kocasının arabasını parçalayarak aldı...
Brezilya'da kocası tarafından aldatılan bir kadın, kocasının arabasını elindeki çekiç ile döverek hırsını kocasının arabasından çıkardı.