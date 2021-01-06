Genç kadın park halindeki arabayı parçalamaya başladı! Sebebini öğrenenler şaştı kaldı

Bir AVM önünde park halinde bulunan arabayı parçalamaya başlayan genç kadın herkesi şaşırttı. Sokakta bulunan kişiler meraklı gözlerle kadını izlerken bazı kişiler bu anları kameraya aldı. Olay sonrası kadının bu olayı neden yaptığı ortaya çıktı.