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Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli çıktı! 33 gün sonra uyandığında bambaşka biri oldu

23 yıldır kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan Engin Akkaya İstanbul'da 15 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Komada kaldığı 33 günün ardından hayata bambaşka biri olarak geri döndü. Fanatik Galatasaraylı olarak girdiği komadan Fenerbahçeli sevdalısı olarak uyandı. Akkaya'nın yaşadıkları bununla da kalmadı.

Giriş Tarihi: 29.06.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 08:31
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Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli çıktı! 33 gün sonra uyandığında bambaşka biri oldu

23 yıldır kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan Engin Akkaya(45), bundan tam 15 yıl önce takvim yaprakları 14 Temmuz 2007'yi gösterdiğinde beyin kanaması geçirdi. Sabah başını yastıktan kaldırdıktan kısa bir süre sonra ense ve başında bir anda başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, tam 33 gün komada ölüm-kalım savaşı verdi. Uyandığında ise bambaşka biriydi...

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Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli çıktı! 33 gün sonra uyandığında bambaşka biri oldu

CİMBOMLU GİRDİĞİ KOMADAN FENERLİ ÇIKTI
Komadan önce koyu bir Galatasaray taraftarı olan Akkaya 33 günlük uykunun ardından kendisini sarının yanına da kırmızı yerine laciverti yakıştıran biri olarak buldu.

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Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli çıktı! 33 gün sonra uyandığında bambaşka biri oldu

Yaşadığı rahatsızlık sadece sevdalısı olduğu takımını da değiştirmedi, Akkaya 15 yıl önce taburcu olduğu o günden beridir bir daha ne gülebildi ne de ağlayabildi... Bu da yetmedi iki gözü her şeyi çift görmeye başladı. Akkaya tamamıyla değişen hayatını SABAH'a anlattı.

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Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli çıktı! 33 gün sonra uyandığında bambaşka biri oldu

DURDUK YERE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM
Beyin kanaması geçirdiği sabahı anlatan Engin Akkaya "23 Yıl kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde çalışıyorum. O gün de işbaşı yapmak için kalktım. Sabah 6.30 sıralarıydı, ensemden ve başımdan inanılmaz bir ağrı vurmaya başladı.

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Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli çıktı! 33 gün sonra uyandığında bambaşka biri oldu

En son ambulansta olduğumu hatırlıyorum, 33 günlük komadan sonra kendimi hastane odasında buldum. Durduk yere beyin kanaması geçirdim. Doktorlarım Şahin Ünal ve başhekim Erdal Aksoy hayatta olmamın mucize olduğunu söyledi" dedi.