29 Haziran 2022, Çarşamba
Galatasaraylı girdiği komadan Fenerbahçeli çıktı! 33 gün sonra uyandığında bambaşka biri oldu
23 yıldır kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan Engin Akkaya İstanbul'da 15 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Komada kaldığı 33 günün ardından hayata bambaşka biri olarak geri döndü. Fanatik Galatasaraylı olarak girdiği komadan Fenerbahçeli sevdalısı olarak uyandı. Akkaya'nın yaşadıkları bununla da kalmadı.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 08:31
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