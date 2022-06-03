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Haberler Galeri Galata Kulesi'nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak'n son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

Galata Kulesi'nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak'n son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde 2 gün önce üzerine tiner dökerek kendini ateşe veren Abdullah Cihat Turan Pekpak'a çevredekiler müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından Pekpak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ailesine, 'İstanbul'a gideceğim, intihar edeceğim' dediği belirtilen Turan, kurtarılamadı. Pekpak, bugün memleketi Konya'da toprağa verildi. Türkiye'nin konuştuğu gencin Facebook paylaşımları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:40
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Galata Kulesi’nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak’n son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

İstanbul'da Galata Kulesi önünde korkunç bir olay yaşandı. Siyah özel bir kostüm ile caddede yürüyerek Galata Kulesi önüne kadar gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak kendisini ateşe verdi.

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Galata Kulesi’nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak’n son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

Bir anda alevler içinde kalan Pekpak'ı, esnaflar yangın tüpü ile müdahale ederek sürdürdü Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Yaşanan olay sosyal medyada çok konuşulurken, Pekpak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Galata Kulesi’nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak’n son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

DAHA ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ

Galata Kulesi önünde kendisini yakması ile gündeme gelen Pekpak'ın bu ilk vukuatı değil. Pekpak, daha önce de birçok kez kendisine zarar veren girişimlerde bulundu.

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Galata Kulesi’nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak’n son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Pekpak'ın, kendisine zarar veren girişimleri, hal ve hareketleri nedeniyle ailesi ile geçimsizlik yaşadığı belirtiliyor. Ailesi, Pekpak'ın psikolojik tedavi görmesi gerektiğini savunurken, 28 yaşındaki genç adam bu talebi birçok kez reddetti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Pekpak'ın, psikolojik sorunlarının yanı sıra 'hırsızlık, mala zarar verme' gibi birçok suçtan kaydı olduğu da belirtiliyor.

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Galata Kulesi’nde kendisini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak’n son paylaşımı ortaya çıktı! Sessizlik...

PEKPAK'I SÖNDÜREN ESNAF KONUŞTU: İLLÜZYON GÖSTERİSİ SANDIK!

Şahsa yangın tüpü kullanarak müdahale eden Gökhan Özdemir yaptığı açıklamada, "İlk önce illüzyon gösterisi sandık, müdahale etmedik, ateşin sönmesini bekledik. Biraz bekledikten sonra adeta ateş topuna döndü. Yangın tüpünü alarak müdahale ettim." dedi.