Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Bağcılar'da film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık girişimi yaşandı. Binanın duvarında açtıkları delikten önce kasap dükkanına sonra döviz bürosunun kasasına ulaşan hırsızlar, oksijen tüpü ile döviz bürosunun kasasını eritmeye çalıştı. Ancak tam o anda alarmlar çaldı. Hırsızlar ise yanlarında getirdikleri malzemeleri bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı.

DHA Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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