07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Bağcılar'da film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık girişimi yaşandı. Binanın duvarında açtıkları delikten önce kasap dükkanına sonra döviz bürosunun kasasına ulaşan hırsızlar, oksijen tüpü ile döviz bürosunun kasasını eritmeye çalıştı. Ancak tam o anda alarmlar çaldı. Hırsızlar ise yanlarında getirdikleri malzemeleri bırakıp arkalarına bile bakmadan kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:31
  • 1
  • 10
Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul Bağcılar'da film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, döviz bürosunu hedef aldı.

  • 2
  • 10
Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Şüpheliler, bir binanın duvarında açtıkları delikten önce döviz bürosunun bitişiğindeki kasaba girdi. Delikten geçmeyi başaran soyguncular, kasap dükkanının balkon kısmından içeri girerek, bitişiğindeki döviz bürosunun duvarını delmeye başladı.

  • 3
  • 10
Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Tam olarak kasanın konumlandırıldığı kısımda delik açan soyguncular, kasap dükkanından kasaya ulaştı. Şüpheliler, kasayı oksijen tüpü ile delmeye çalıştıkları sırada, darbe sensörlü alarm sistemi devreye girince soygunu gerçekleştiremeden beraberlerindeki malzemeleri de bırakıp kaçtı.

  • 4
  • 10
Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Olay yerine giden polisler delilleri tek tek topladı. Bölgedeki tüm kameralar da incelemeye alındı. Kasap dükkanı sahibi Saim Bayır ve kardeşleri ise sabah işe geldiklerinde gördükleri manzaraya inanamadı.

  • 5
  • 10
Film gibi soygun girişimi! Duvarları dele dele geldiler kaynakla kasayı eritirken…

Kasap dükkanının sahibi Saim Bayır, "Cumartesi günü oldu. Arka tarafta dükkan var, dükkanın binasına giriyorlar. Benim arka tarafta bir balkon kısmım var, balkon kısmından giriyorlar, tekmeleyerek kırarak önce bu kısıma geliyorlar. Fayanslarımı kırıyorlar, sonra kasaya ulaşıyorlar.