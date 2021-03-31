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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol’daki kaçan eltilerle ilgili flaş gelişme! Geri dönüyor Esra Erol’daki kaçan eltilerle ilgili flaş gelişme! Geri dönüyor
Esra Erol'da programında aranan eltilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eşlerini terk ederek yufkacı Muammer Ay'a kaçan Hamide Duran isimli eltiler, Esra Erol tarafından bulundu. Anne Emine Hanım'ın yayına katılarak gözyaşları içinde kızının dönmesini istemesinin ardından küçük elti Hamide Duran, canlı yayına bağlanarak evine döneceğini açıkladı. İşte kaçan eltilerle ilgili yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 10:07
İsimleri Hamide Duran olan iki eltinin yanında çalıştıkları Muammer Ay isimli yufkacıya kaçması tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol tarafından bulunan eltilerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol küçük elti Hamide'nin İstanbul'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu.
HAFTALAR SONRA GERİ DÖNME KARARI ALDI
Haftalar sonra evine geri dönme kararı alan küçük elti, "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım." sözlerini kullandı.
Annesini canlı yayında görünce hasta olduğunu belirten Hamide, Muammer Ay ve büyük elti Hamide'nin de yayınları izlediğini belirtti.
Hamide'nin geri dönme kararının ardından anne kız canlı yayında kavuştu. Kızını görünce gözyaşlarına boğulan Emine Hanım "Allah ayırmasın daha bizi. Çocuksuz durulmaz" sözleri ile duygularını paylaştı.