Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu

Şeref Okul, yaklaşık bir aydır kayıp olan eşi Nazlı Okul'u bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Kayınvalidesi Ayşe ile birlikte stüdyoya gelen Şeref Okul, eşiyle telefonda yüzleşti. Esra Erol ve ekibinin bulduğu Nazlı, bugün stüdyoya geldi. Birlikte kaçtığı Cüneyt'i sevdiğini ve artık Şeref'le birlikte olmak istemediğini söyleyen Nazlı, canlı yayına gelen telefonla büyük bir şok yaşadı. Cüneyt ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek adeta kan dondurdu.