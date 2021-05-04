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Haberler Galeri Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu

Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu

Şeref Okul, yaklaşık bir aydır kayıp olan eşi Nazlı Okul'u bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Kayınvalidesi Ayşe ile birlikte stüdyoya gelen Şeref Okul, eşiyle telefonda yüzleşti. Esra Erol ve ekibinin bulduğu Nazlı, bugün stüdyoya geldi. Birlikte kaçtığı Cüneyt'i sevdiğini ve artık Şeref'le birlikte olmak istemediğini söyleyen Nazlı, canlı yayına gelen telefonla büyük bir şok yaşadı. Cüneyt ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek adeta kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 21:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 22:28
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Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu
Şeref Okul, 2 yıldır evli olduğu 30 yaşındaki eşi Nazlı Okul'un 5 Nisan tarihinde kayıplara karıştığını ifade ederek Esra Erol'dan yardım istedi.
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Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu

1 aydır hiçbir haber alınamayan Nazlı, Esra Erol tarafından dakikalar içerisinde bulundu.

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Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu

Dün canlı yayına telefonla bağlanan Nazlı, eşiyle yüzleşti. Şeref Okul ile artık birlikte olmak istemediğini ve Cüneyt Durmuş isimli şahısla kaçtıklarını itiraf etti.

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Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu

Bugün stüdyoya gelen Nazlı Okul, canlı yayında annesi ve eşi Şeref Bey ile yüzleşti.

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Esra Erol Cüneyt’le kaçan Nazlı’yı buldu! Stüdyoya gelen telefon kan dondurdu

Cüneyt'i sevdiğini ve eve dönmek istemediğini belirtti.