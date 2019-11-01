Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi! Aynur Yılmaz canlı yayını terk etti

Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Esra Erol'un kapısını çalan Şenol ve Fatma çifti, oğulları Hamit'in bulması için programa başvurmuşlardı ancak olaylar tamamen başka yöne kaydı. Daha önce evlenmediğini ve çocuğunun olmadığını söyleyen Aynur Yılmaz'ın iddiaları gelen ihbarlar doğrultusunda çürültüldü. Bu sefer de Aynur Yılmaz'ın fuhuş yaptırdığı iddia edildi. İşte Aynur Yılmaz'ın 3 kız kardeşinin ve gizemli konuğun iddiaları...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 00:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 01:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





