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Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi! Aynur Yılmaz canlı yayını terk etti

Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Esra Erol'un kapısını çalan Şenol ve Fatma çifti, oğulları Hamit'in bulması için programa başvurmuşlardı ancak olaylar tamamen başka yöne kaydı. Daha önce evlenmediğini ve çocuğunun olmadığını söyleyen Aynur Yılmaz'ın iddiaları gelen ihbarlar doğrultusunda çürültüldü. Bu sefer de Aynur Yılmaz'ın fuhuş yaptırdığı iddia edildi. İşte Aynur Yılmaz'ın 3 kız kardeşinin ve gizemli konuğun iddiaları...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 00:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 01:04
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Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi! Aynur Yılmaz canlı yayını terk etti

Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Esra Erol'un kapısını çalan Şenol ve Fatma çifti, oğulları Hamit'in bulması için programa başvurmuşlardı ancak olaylar tamamen başka yöne kaydı. Daha önce evlenmediğini ve çocuğunun olmadığını söyleyen Aynur Yılmaz'ın iddiaları gelen ihbarlar doğrultusunda çürültüldü. Bu sefer de Aynur Yılmaz'ın fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. İşte Aynur Yılmaz'ın 3 kız kardeşi ve gizemli konuğun iddiaları

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Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi! Aynur Yılmaz canlı yayını terk etti

Esra Erol'un kapısını çalan Şenol ve Fatma çifti, oğulları Hamit'in kendisini doktor olarak tanıtan yaşça büyük Nehir Taşkın isimli bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia ederek programa katıldı.

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Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi! Aynur Yılmaz canlı yayını terk etti

Nehir Taşkın ile evlenmek isteyen oğulları Hamit'e karşı çıkan aile, kadının hamile olduğunu söylemesi üzerine bu birlikteliğe onay verdiler.

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Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi! Aynur Yılmaz canlı yayını terk etti

Ancak 1 buçuk yıldır oğullarından haber alamayan anne ve baba, Nehir Taşkın'ın doktor olduğuna dair şüphelenmesi üzerine Esra Erol'a gelen bir ihbar, Nehir Taşkın'ın aslında Aynur Yılmaz Topsakal olduğu ve Çorlu'da garsonluk yaptığını ortaya çıkardı.

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Esra Erol canlı yayınında son dakika gelişmesi! Aynur Yılmaz canlı yayını terk etti

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası Esra Erol programına birçok ihbar telefonları geldi. Bu telefonlardan biri de Aynur Yılmaz Topsakal'ın dayısının oğluyla evli olduğu yönündeydi.