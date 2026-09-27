Sokak ortasında korkunç saldırı! 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 37 yaşındaki Fatma Ç., sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Fatma Ç., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Fatma Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 37 yaşındaki kadının cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.