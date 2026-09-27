Sokak ortasında korkunç saldırı! 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 37 yaşındaki Fatma Ç., sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.