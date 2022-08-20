Emre Öztürk'ün cesedi tarlada bulunmuştu! Son mesajı cinayeti ortaya çıkardı: Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

Çatalca'da ayçiçek tarlasında cesedi bulunan müteahhit Emre Öztürk(29) cinayetinin şüphelileri olan eski ortağı Abdulhaluk B. ve onun kardeşi Abdulkadir B. ile imam nikahlı eşi E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öztürk'ün öldürülmeden dakikalar önce bir arkadaşına katilinin aracının fotoğrafını çekip gönderdiği ortaya çıktı. Öztürk'ün mesajında; "Arkadaşımın aracı bozuldu, onu çekiciye yükleyeceğiz. Baksana dağın başındayız biri bizi kesse burda kimsenin haberi olmayacak. Şantiyeden dönerken bozulmuş" dediği görüldü. Ayrıca ceset üzerinde yapılan incelemelerde Öztürk'ün pahalı saatinin, cüzdanının ve cep telefonun da kayıp olduğu öğrenildi.