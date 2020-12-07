Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

CEOWorld dergisinin, yaptığı son araştırma, dünyanın en pahalı ülkelerini tespit etti. Lüks yaşamlarıyla ünlü olan o ülkeler zirveye yerleşirken, açlık ve yokluk tehdidiyle karşı karşıya olan Afrika'dan hiçbir ülke listede yer almıyor. Yapılan bu son araştırma ülkeler hakkındaki o gerçekleri de tekrardan gündeme getirdi. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu olay, ülkeler hakkında yanlış olduğu halde hafızalara kazınan gerçekleri içeriyor. Hangi ülkenin neyi meşhur? Meğer Türkiye gerçekte böyle biliniyormuş...