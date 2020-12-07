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Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş
Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Her yıl belirlenen dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında zirve yine değişmedi. Listede Avrupa ülkeleri başı çekerken, Afrika'dan hiçbir ülkenin yer almaması dikkat çekti. Yapılan son araştırma o gerçeği tekrardan akıllara getirdi. İşte Türkiye'yi de ilgilendiren ülkelerin dünyada nam yapmış gerçekleri...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:44
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