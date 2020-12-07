07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Her yıl belirlenen dünyanın en pahalı ülkeleri sıralamasında zirve yine değişmedi. Listede Avrupa ülkeleri başı çekerken, Afrika'dan hiçbir ülkenin yer almaması dikkat çekti. Yapılan son araştırma o gerçeği tekrardan akıllara getirdi. İşte Türkiye'yi de ilgilendiren ülkelerin dünyada nam yapmış gerçekleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:44
  • 1
  • 118
Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

CEOWorld dergisinin, yaptığı son araştırma, dünyanın en pahalı ülkelerini tespit etti. Lüks yaşamlarıyla ünlü olan o ülkeler zirveye yerleşirken, açlık ve yokluk tehdidiyle karşı karşıya olan Afrika'dan hiçbir ülke listede yer almıyor. Yapılan bu son araştırma ülkeler hakkındaki o gerçekleri de tekrardan gündeme getirdi. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu olay, ülkeler hakkında yanlış olduğu halde hafızalara kazınan gerçekleri içeriyor. Hangi ülkenin neyi meşhur? Meğer Türkiye gerçekte böyle biliniyormuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 118
Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI ÜLKELERİ

1. İsviçre

  • 3
  • 118
Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

2. İzlanda

  • 4
  • 118
Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

3. Norveç

  • 5
  • 118
Dünyanın en pahalı ülkeleri 2020 | Bildiklerinizi unutun! Meğer herkes böyle biliyormuş

4. Bahamalar