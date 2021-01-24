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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın

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Giriş: 24.01.2021 12:17
Güncelleme:24.01.2021 13:15
Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığının fiyatı, son 2 yılda üçe katlanınca ona da hile karıştı. Çok para kazanmak isteyen hilebazlar, işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor.

Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığının fiyatı, son 2 yılda üçe katlanınca ona da hile karıştı. Çok para kazanmak isteyen hilebazlar, işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor.

Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın DOLMALIK FISTIĞA HİLE KARIŞTI! SAHTE ÇAM FISTIĞINA ALDANMAYIN

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