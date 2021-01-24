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Dolmalık fıstığa hile karıştı! Sahte çam fıstığına aldanmayın
Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığının fiyatı, son 2 yılda üçe katlanınca ona da hile karıştı. Çok para kazanmak isteyen hilebazlar, işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor.
Dolmalık fıstık bir diğer adıyla çam fıstığının fiyatı, son 2 yılda üçe katlanınca ona da hile karıştı. Çok para kazanmak isteyen hilebazlar, işlemden geçirdiği yer fıstığını dolmalık çam fıstığı adı altında piyasaya sürüyor.