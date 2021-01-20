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Sahtekarlar yoğurda da el attı! Parafin ve jelatin oyunu! Doğal yoğurt nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 08:26
Güncelleme:20.01.2021 08:52
Gıda sahtekarları Türk yemeklerinin vazgeçilmezi yoğurda da el attı. Sahtekarlar sınır tanımayarak şimdi de içerisine mumun ham maddesi olan parafin katıyorlar. Üstelik sadece o değil. Hayvan ve bitkilerden elde edilen jelatin de yoğurda katılan maddeler arasında. Peki doğal yoğurt nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Gıda sahtekarları Türk yemeklerinin vazgeçilmezi yoğurda da el attı. Sahtekarlar sınır tanımayarak şimdi de içerisine mumun ham maddesi olan parafin katıyorlar. Üstelik sadece o değil. Hayvan ve bitkilerden elde edilen jelatin de yoğurda katılan maddeler arasında. Peki doğal yoğurt nasıl anlaşılır? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Sahtekarlar yoğurda da el attı! Parafin ve jelatin oyunu! Doğal yoğurt nasıl anlaşılır? SAHTEKARLAR YOĞURDA DA EL ATTI! PARAFİN VE JELATİN OYUNU! DOĞAL YOĞURT NASIL ANLAŞILIR?

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