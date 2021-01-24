Sakarya’ya şehit ateşi düştü

"ACIMIZ BÜYÜK VATAN, MİLLET SAĞ OLSUN"

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Osman Usta ise, "İlk önce başımız sağ olsun cümleten vatan sağ olsun diyelim. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu. İyi bir kardeşimizdi, Allah'tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük vatan, millet sağ olsun diyelim" diye konuştu.