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24 Ocak 2021, Pazar
Sakarya’ya şehit ateşi düştü
Hakkari'de mayına basması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in acı haberi, yetkililerce Sakarya'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin Türk Bayrağı asılan evinin karşısında bulunan okulda tören için ekiplerce hazırlık başlatıldı.
Giriş Tarihi: 24.01.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 15:46