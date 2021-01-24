24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de mayına basması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara GATA'da şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in acı haberi, yetkililerce Sakarya'daki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Türk Bayrağı asılan evinin karşısında bulunan okulda tören için ekiplerce hazırlık başlatıldı.

Giriş Tarihi: 24.01.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 15:46
  • 1
  • 12
Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de vatani görevini yaparken mayına basan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara GATA'da yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in acı haberi Sakarya'yı yasa boğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Sakarya'da görev yapan askeri yetkililer ve kurum müdürleri, şehit haberini ulaştırmak için Karapürçek Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba ocağına geldi. Askerin annesi Ülviye Gedik ile ağabeyi Cengiz Gedik ve ablası Sümeyye Gedik'e acı haber ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.

  • 3
  • 12
Sakarya’ya şehit ateşi düştü

Polis ekipleri, taziyeler için sokağı kapattı. Şehidin evinin önünde tedbir amaçlı 112 ekipleri hazır bekledi. Aileyle görüşen yetkililer, cenaze töreniyle ilgili programı yaptı.

Gedik'in cenaze töreni için ise evinin karşısındaki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunda hazırlıklara başlanıldı.

  • 4
  • 12
Sakarya’ya şehit ateşi düştü

"İYİ BİR ARKADAŞIMIZDI"
Şehit olan Gedik'in kapı komşusu Emin Hıraç, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Selim kardeşimiz kapı komşumuzdur, şehit olmuştur. Ailesine sabırlar diliyoruz, iyi bir arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

  • 5
  • 12
Sakarya’ya şehit ateşi düştü

"ACIMIZ BÜYÜK VATAN, MİLLET SAĞ OLSUN"
Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Osman Usta ise, "İlk önce başımız sağ olsun cümleten vatan sağ olsun diyelim. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu. İyi bir kardeşimizdi, Allah'tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük vatan, millet sağ olsun diyelim" diye konuştu.