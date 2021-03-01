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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim Zambiya'da 5 bin bebeğin yeri mi değiştirildi? Ölüm döşeğindeki bir hemşirenin ( Elizabeth Bwalya Mwewa) görev süresi boyunca yeni doğan 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylese de olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 13:23
Olayın adresi Zambiya'nın başkenti Lusaka.Elizabeth Bwalya Mwewa isimli hemşire 1983-1995 yılları arasında doğum servisinde görev yapıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak çalıştığı süre boyunca tam 5 bin bebeğin yerini değiştirdi! Yani bebekler başka ailelere verildi.
ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İTİRAF ETTİ
O hemşire yaptıklarını yıllar sonra ölüm döşeğindeyken itiraf etti.
"Ailenizde herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum." dedi.
Hemşirenin itirafı yaparken kullandığı ifadeler sosyal medyada hızla yayıldı.
Zira Zambiyalı hemşire bebekleri sadece zevk için değiştirdiğini de anlattı. Bunun üzerine ülkedeki yetkililer de harekete geçti.