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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

Zambiya'da 5 bin bebeğin yeri mi değiştirildi? Ölüm döşeğindeki bir hemşirenin (Elizabeth Bwalya Mwewa) görev süresi boyunca yeni doğan 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylese de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 13:23
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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

Olayın adresi Zambiya'nın başkenti Lusaka.Elizabeth Bwalya Mwewa isimli hemşire 1983-1995 yılları arasında doğum servisinde görev yapıyordu.

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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

Ancak çalıştığı süre boyunca tam 5 bin bebeğin yerini değiştirdi! Yani bebekler başka ailelere verildi.

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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İTİRAF ETTİ

O hemşire yaptıklarını yıllar sonra ölüm döşeğindeyken itiraf etti. "Ailenizde herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum." dedi.

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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

Hemşirenin itirafı yaparken kullandığı ifadeler sosyal medyada hızla yayıldı.

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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

Zira Zambiyalı hemşire bebekleri sadece zevk için değiştirdiğini de anlattı. Bunun üzerine ülkedeki yetkililer de harekete geçti.

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