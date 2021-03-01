Son dakika: Dünyanın gözü Kayseri'de! İspanya ve Almanya'dan sonra geliyor

Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemleri de İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanıyor. A400M nakliye uçağı ile tank, TIR ve helikopter taşınabiliyor. A400M uçakların bakımlarının Kayseri'de yapılması, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

