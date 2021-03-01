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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Dünyanın gözü Kayseri'de! İspanya ve Almanya'dan sonra geliyor Son dakika: Dünyanın gözü Kayseri'de! İspanya ve Almanya'dan sonra geliyor Türkiye'nin üretim ortağı olduğu 'geleceğin nakliye uçağı' olarak nitelendirilen ve tank, TIR, helikopter taşıyabilen A400M uçaklarının retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) faaliyetleri İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 13:34
Türkiye'de bu uçaklardan 9 adet bulunuyor. Koronavirüs salgınının başlangıcında Çin'in Vuhan kentinden Türk vatandaşların tahliyesini de gerçekleştiren uçakların iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü fabrika görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılan fabrikada A400M nakliye uçaklarının tüm bakımları yapılıyor. Bakım çalışmalarında fabrikada çalışan 25 personel görev yapıyor.
Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemleri de İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanıyor. A400M nakliye uçağı ile tank, TIR ve helikopter taşınabiliyor. A400M uçakların bakımlarının Kayseri'de yapılması, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
'HAFİF BAKIMLAR 45 AĞIR BAKIMLAR 75 GÜN SÜRÜYOR' 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, A400M nakliye uçağının Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve Türkiye'nin ortaklığı ile Airbus tesislerinde üretilen askeri nakliye uçağı olduğunu söyledi.
Tuğgeneral Taşan, uzun menzilli olun, son teknoloji ile donatılan uçağın bakımlarının Türkiye'de Kayseri Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldığını hatırlatarak, "Avrupa'da ise genelde Airbus tesislerinde yapılmaktadır. C seviyesi hafif bakımlarımız 45 gün sürmektedir. C seviyesi ağır bakımlar ise 75 gün sürmektedir.