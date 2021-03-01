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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim

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Giriş: 01.03.2021 12:33
Güncelleme:01.03.2021 13:22
Zambiya'da 5 bin bebeğin yeri mi değiştirildi? Ölüm döşeğindeki bir hemşirenin (Elizabeth Bwalya Mwewa) görev süresi boyunca yeni doğan 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylese de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zambiya'da 5 bin bebeğin yeri mi değiştirildi? Ölüm döşeğindeki bir hemşirenin (Elizabeth Bwalya Mwewa) görev süresi boyunca yeni doğan 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylese de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölüm döşeğinde korkunç itiraf ÖLÜM DÖŞEĞİNDE KORKUNÇ İTİRAF
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Ölüm döşeğinde korkunç itiraf
Ölüm döşeğinde korkunç itiraf
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