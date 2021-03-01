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Doğum servisindeki hemşireden ölüm döşeğinde korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim
Zambiya'da 5 bin bebeğin yeri mi değiştirildi? Ölüm döşeğindeki bir hemşirenin (Elizabeth Bwalya Mwewa) görev süresi boyunca yeni doğan 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylese de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zambiya'da 5 bin bebeğin yeri mi değiştirildi? Ölüm döşeğindeki bir hemşirenin (Elizabeth Bwalya Mwewa) görev süresi boyunca yeni doğan 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimileri açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söylese de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.