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Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?

Aşure Günü bereket için ne alınır? İslam aleminin heyecanla beklediği Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Aşure Günü'nün başlamasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Birçok malzeme ile yapılan aşure tatlısı pişirilmeye başlandı. Aşure Günü'nde aşure tatlısının yanı sıra bugün içerisinde alışveriş yapmanın bereket artırdığına inanılıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır? İşte Diyanet açıklaması...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:19
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Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?

Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem'in onuncu gününe denk geliyor. Diyanet'in takvimine göre bugün itibarıyla idrak edilmeye başlanan Aşure Günü'nde alışveriş yapmanın bereketi artırıp artırmadığın konusunda detaylar araştırılıyor.

Diyanet'in İslam Ansiklopedisi'nde konu hakkında açıklama yer alıyor. Peki, Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır? İşte cevaplar...

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Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?

AŞURE GÜNÜ BEREKET İÇİN NE ALINIR?

Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

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Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?

AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKETİ ARTIRIR MI?

Aşure Günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

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Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?

Beyhakî ve Taberânî'de Aşure Günü ailesine karşı cömert olanlara Allah'ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, "bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir" dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında "aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir'e aittir." demiştir. (Bkz: Aliyyu'l-Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü'l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.

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Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?

Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin "Âşûrâ" maddesinde şu bilgiler yer almaktadır:

"Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konusunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metinlerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve Yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah'ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, "Âşûrâ günü sürme çeken helak olmaz", "Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz" tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye'nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyte buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur." (Yusuf Şevki Yavuz, "Âşûrâ", Diyanet İslam Ansiklopedisi)