19 Ağustos 2021, Perşembe
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Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?
Aşure Günü bereket için ne alınır? İslam aleminin heyecanla beklediği Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Aşure Günü'nün başlamasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Birçok malzeme ile yapılan aşure tatlısı pişirilmeye başlandı. Aşure Günü'nde aşure tatlısının yanı sıra bugün içerisinde alışveriş yapmanın bereket artırdığına inanılıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır? İşte Diyanet açıklaması...
Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 13:19
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