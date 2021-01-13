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Dev piton yılanı 54 yaşındaki kadını canlı canlı yuttu! Midesinden böyle çıkarıldı
Dev piton yılanı Endonezya'da yaşayan 54 yaşındaki Wa Tiba'yı canlı canlı yuttu. İki çocuk annesi Wa Tiba'nın feci ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Kayıp kadını arayan köylüler, midesi şiş yılanı görünce hemen harekete geçti. Dev pitonu yakalayan köylüler karnını yarıp içine baktıklarında ise dehşet veren görüntü ile karşı karşıya kaldı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:29Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:31