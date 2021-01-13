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Dev piton yılanı 54 yaşındaki kadını canlı canlı yuttu! Midesinden böyle çıkarıldı

Dev piton yılanı Endonezya'da yaşayan 54 yaşındaki Wa Tiba'yı canlı canlı yuttu. İki çocuk annesi Wa Tiba'nın feci ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Kayıp kadını arayan köylüler, midesi şiş yılanı görünce hemen harekete geçti. Dev pitonu yakalayan köylüler karnını yarıp içine baktıklarında ise dehşet veren görüntü ile karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:31
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Dev piton yılanı 54 yaşındaki kadını canlı canlı yuttu! Midesinden böyle çıkarıldı

Endonezya'da yaşayan 54 yaşındaki Wa Tiba dev bir piton yılanı tarafından yutuldu.

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Dev piton yılanı 54 yaşındaki kadını canlı canlı yuttu! Midesinden böyle çıkarıldı

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.

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Dev piton yılanı 54 yaşındaki kadını canlı canlı yuttu! Midesinden böyle çıkarıldı

Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

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Dev piton yılanı 54 yaşındaki kadını canlı canlı yuttu! Midesinden böyle çıkarıldı

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Dev piton yılanı 54 yaşındaki kadını canlı canlı yuttu! Midesinden böyle çıkarıldı