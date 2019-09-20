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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu!

Vahşi doğanın acımasız yüzü yine gün yüzüne çıktı. Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren anlar görenleri dehşete düşürdü. Bir pitonun timsahı canlı canlı avlayıp ardından yuttuğu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Avustralya'da çekilen görüntülerde timsahın anbean piton tarafından yutuluşu görülüyor. İşte dev Hint pitonunun, timsahı canlı canlı midesine indirdiği o görüntüler ve vahşi doğadan dehşete düşüren kareler...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 07:23
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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu!

Avustralya'da ürkütücü anlar.

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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu!

Öylesine ürkütücüydü ki, yanına yaklaşamadı bile. Dev canavar yavaş yavaş yaklaşıp saldırdı.

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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu!

Kurban kaçmaya çalışsa da fayda etmedi.

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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu!

Dudak uçuklatan fotoğraflar, sosyal medyada 15 binden fazla yorum aldı.

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Dev piton timsahı canlı canlı yuttu!

Avustralya'da bir piton, bir timsahı yuttu.