30 Haziran 2021, Çarşamba
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Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Uzmanlardan dikkat çeken uyarı
Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Koronavirüsün en tehlikeli varyantı olan Delta, Hindistan gibi kalabalık nüfuslu bir ülkeye neredeyse diz çöktürdü. Türkiye dahil, 65 ülkede de görülen Delta için ülkeler tedbirlerini sıkılaştırıyor. Griple karıştırılan belirtileri baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından biri de işitme kaybı. Etkisini azaltmak için ise aşılama kritik.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 15:43
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