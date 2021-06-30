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Jaguar başıboş köpeklere av oldu! Dehşet dolu anlar kamerada

Jaguarlar kedigillerin en büyüklerinden birisi. Leopara çok benzeyen bu kedi türünü çevikliğinden, çene güçlerinden ve asaletlerinden kolaylıkla ayırt edebiliyoruz. Nerede kayda alındığı bilinmeyen görüntülerde bir jaguarın başıboş köpekler tarafından öldürüldüğü görülüyor. Köpeklere yanıt veremeyen jaguarın yaralı olduğu tahmin ediliyor. İşte köpeklerin dehşete düşüren jaguar avı...

Giriş Tarihi: 30.06.2021 05:40 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 05:42
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Jaguar başıboş köpeklere av oldu! Dehşet dolu anlar kamerada

Köpeklerin jaguar avı görenleri şaşkına çeviriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jaguar başıboş köpeklere av oldu! Dehşet dolu anlar kamerada

Yaralı olduğu tahmin edilen jaguarı paramparça eden köpekler saniye saniye kayda alındı.

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Jaguar başıboş köpeklere av oldu! Dehşet dolu anlar kamerada

İşte o anlar...

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Jaguar başıboş köpeklere av oldu! Dehşet dolu anlar kamerada
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Jaguar başıboş köpeklere av oldu! Dehşet dolu anlar kamerada