30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

Denizli Pamukkale'de bulunan travertenler, Türkiye'ye turist çeken en güzel doğal kaynakların başında geliyor. Pamukkale aynı zamanda Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan "Cehennem Kapısı"nın gizemi de bölgeyi gözde kılıyor. Modern bilim yıllardır süren araştırmaları sonuçlandırdı. İşte herkesin merak ettiği, yüz yıllardır süregelen gizemin şifreleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:51
  • 1
  • 15
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

Pamukkale'deki travertenler, Türkiye'nin en gözde turizm noktaları arasında yer alıyor. Bu benzersiz yapı, 400 bin yıl boyunca zengin minerallere sahip doğal kaynak suyunun köpürmesi sonucu geride bıraktığı kireçtaşı kayalıkların yavaş yavaş birikmesiyle oluştu. Bu doğal kaynak suyu yamaçtan aşağı akarken içindeki gazlardan da arınıyor. Böylece arkasında yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 160 metre yüksekliğinde parlak beyaz kalsiyum karbonat tortusu bırakıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

Benzer bir yapı, Çin'de Huanglong ve ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda da bulunuyor. Ancak ortak görüş, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin en muhteşem travertenlere ev sahipliği yaptığı yönünde. Pamukkale, pandemi öncesinde yılda 2,5 milyon turist tarafından ziyaret ediliyordu. Ancak bu turistlerin büyük bir bölümü, çok daha büyük bir gizemin farkında olmadan bu büyüleyici manzarayı seyrediyordu.

  • 3
  • 15
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

Oysa, Pamukkale'nin beyaz kayalıklarının tepesinde yer alan, Hierapolis Antik Kenti'nin kalıntıları çok daha büyüleyici bir cazibeye sahip. M.Ö. 2'inci yüzyılın sonlarında Bergama'daki Attalos Hanedanlığı tarafından kurulan Hierapolis, M.S. 133 yılında Romalıların eline geçti. Burası, antik Roma yönetimi altında giderek gelişen bir kaplıca kentine dönüştü. 3'üncü yüzyıla gelindiğinde, İmparatorluğun her yerinden ziyaretçiler bu büyüleyici manzarayı seyretmek ve şifalı olduğu söylenen sularda yıkanmak için buraya akın ediyordu.

  • 4
  • 15
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

Bu şehir, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, Anadolu'nun sıcak güneşi altında altın rengi parlayan travertenden inşa edilmiş olan etkileyici kemerli giriş kapısı, sütunlu ana caddesi ve güzel bir şekilde restore edilmiş amfitiyatrosuyla halen ziyaretçilerin gözdesi bir yer. Güney California Üniversitesi'nden Roma İmparatorluğu uzmanı arkeolog Dr. Sarah Yeomans, "Termal sular muhtemelen şehrin kuruluşunun başlıca nedenlerinden biri" diyor:

  • 5
  • 15
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

"2'nci yüzyılın ortalarında Hierapolis, benim tahminime göre, farklı yerlerden gelen ziyaretçiler sayesinde diğer birçok yere kıyasla daha dinamik ve çeşitlilik içeren bir nüfusa sahip, güzel ve hareketli bir kaplıca merkeziydi." Ancak Hierapolis, sunduğu tüm bu güzelliklere rağmen, Roma döneminde daha uğursuz bir nedenle de biliniyordu.