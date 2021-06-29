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Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü?

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Giriş: 29.06.2021 16:54
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili son rakamı paylaştı. Öte yandan 3. doz aşıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü?
Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü?
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