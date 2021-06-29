29 Haziran 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye'de kaç kişide Delta varyantı görüldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili son rakamı paylaştı. Öte yandan 3. doz aşıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" ifadelerini kullandı.