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Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor

Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Koronavirüsün en tehlikeli varyantı olan Delta, Hindistan gibi kalabalık nüfuslu bir ülkeye neredeyse diz çöktürdü. Türkiye dahil, 65 ülkede de görülen Delta için ülkeler tedbirlerini sıkılaştırıyor. Griple karıştırılan belirtileri baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından biri de işitme kaybı. Etkisini azaltmak için ise aşılama kritik.

Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:42
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Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor
Hızlı yayılmasıyla bilinen ve Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının belirtileri griple oldukça benzer. Uzmanlar, benzer semptomların test ve izolasyon tedbirlerinden geri kalınmasına sebebiyet verdiğini söylüyor.
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Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor

Dünyanın birçok ülkesinde görülmeye başlanan Delta mutasyonunun önceki mutasyonlara göre yüzde 60 daha hızlı bulaştığı yönünde de veriler gelmeye başladı.

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Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, özellikle gençlerde ağır grip geçiriyormuş hissiyatı oluştuğunu, öne çıkan semptomların da baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, bazen de öksürük olduğunu vurguluyor.

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Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor
Türkiye dahil henüz 65 ülkede görülen Delta mutasyonunun yanı sıra bir de Delta Plus mutasyonu gündeme geldi.
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Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor

Prof. Yiyit, Delta Plus mutasyonu için, "Mutasyona uğramış mutasyonlu virüs" tanımını yaparak, aralarındaki farkı şöyle anlatıyor: