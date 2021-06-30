Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Dünyayı kasıp kavuruyor

Delta varyantı nedir | Delta varyantı belirtileri | Koronavirüsün en tehlikeli varyantı olan Delta, Hindistan gibi kalabalık nüfuslu bir ülkeye neredeyse diz çöktürdü. Türkiye dahil, 65 ülkede de görülen Delta için ülkeler tedbirlerini sıkılaştırıyor. Griple karıştırılan belirtileri baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından biri de işitme kaybı. Etkisini azaltmak için ise aşılama kritik.

Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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