Dehşet villasında kabus! Fenomen Gizem Karamelek'ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın
Erkek arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle Kübra Z.'yi bir villada zorla alıkoydurup darp ve taciz edilmesini azmettirdiği öne sürülen sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Alıkonulan Kübra Z'nin ifadesinde; zorla villaya götürüldüğünde Karamelek'in yanındaki kişilere "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini söylediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 08.08.2023
07:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
07:39
İstanbul'da sahte plakalı ve siren tertibatlı araçla kaçırılan Kübra Z'nin yaşadığı dehşeti Türkiye'ye duyuran SABAH, soruşturmada yeni bilgilere ulaştı.
İddialara göre; 31 Temmuz Pazartesi gecesi saat 04.00'te Bahçelievler'den kaçırılan Kübra Z. cep telefonunun elinden alındığını, cüzdanında bulunan 7 bin lirasının yağmalandığını, bir süre sonra motosikletle kendilerini izleyen 3 kişiden Gizem Karamelek'in araca bindiğini, araçta saçlarının kesildiğini ve darp edildiğini ifade etmişti.
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Kübra Z, Çatalca'nın İncegiz Mahallesi'ndeki 2 katlı kiralık prefabrik bir villaya götürüldüğünü, kendisine zorla uyuşturucu kullandırıldığını, 4 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını, darp edildiğini, cep telefonu kamerasıyla videoya alındığını, olayın ise aralarında husumet bulunan moda yarışmacısı sosyal medya fenomeni olan Gizem Karamelek'in azmettirmesiyle gerçekleştiğini iddia etmişti.
"TECAVÜZ TALİMATI VERDİ" İDDİASI...
Olayın, Gizem Karamelek'in erkek arkadaşını kendisinden kıskanması sonucu intikam almak için diğer kişileri azmettirmesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Kübra Z'nin ifadesindeki ayrıntı adeta kan dondurdu. Kübra Z, zorla villaya götürüldüğünde Gizem Karamelek'in yanındaki kişilere "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini öne sürdü.
İddiaya göre Kübra Z, ifadesinde Ahmet Salih Çalışkan (21), Eyüp Can Asma (21), Ali Can Çalışkan (21) ve İhsan Ç. adlı 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla yakalanan İhsan Ç. dışındaki tüm şüpheliler yakalandı. Gizem Karamelek'in kardeşi Umut Can Karamelek de gözaltına alındı. İhsan Ç'yi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Gizem Karamelek ifadesinde;
"Kimseye tecavüz etmeleri için talimat vermedim ve "Keyfinize bakın" şeklinde söylemlerde bulunmadım. Herhangi bir suç örgütüyle veya liderleriyle hareket etmiyorum. Bu olay dosyada ismi geçen Halil A'nın beni düşürmeye çalışmasıdır. Olayın nedeninin, tam lakaplarını bilmediğim ve TikTok'ta videolarını izlediğim çizgi film kahramanlarının adlarını almış (Daltonlar) grupla aralarındaki savaşa beni dahil etme çabası olduğunu düşünüyorum" dedi.