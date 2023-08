Dehşet villasında kabus! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

İddiaya göre Kübra Z, ifadesinde Ahmet Salih Çalışkan (21), Eyüp Can Asma (21), Ali Can Çalışkan (21) ve İhsan Ç. adlı 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla yakalanan İhsan Ç. dışındaki tüm şüpheliler yakalandı. Gizem Karamelek'in kardeşi Umut Can Karamelek de gözaltına alındı. İhsan Ç'yi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.